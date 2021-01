CL-verhaal van Futsal-kampioen Charleroi eindigt in Kroatië

Charleroi was vorig seizoen kampioen geworden in België ten koste van Halle-Gooik, dat de jaren ervoor gedomineerd had. In de voorronde van de Champions League kreeg het met Lynx uit Gibraltar (13-1) een opwarmertje.

Maar dat was klein bier vergeleken met de Kroaten van Olmissum. Juric en Perisic deden met 2 doelpunten elk de Henegouwers de das om. Rahou zorgde voor de eerredder: 4-1.

Geen 1/8e finales in de Champions League dus voor Charleroi, dat in het begin van deze eeuw nog 3 keer de finale wist te bereiken en in 2005 zelfs de CL-trofee omhoog mocht steken.