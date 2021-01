Niels Albert: "Geen WK voor junioren is een drama voor die gasten"

"Een wereldtitel draag je je hele leven mee"

De junioren hebben al sinds eind oktober geen wedstrijd meer gereden en zien nu ook op de valreep het WK door hun neus geboord. De UCI schrapt de WK-wedstrijd voor de jongste renners.

Ex-veldrijder Niels Albert windt er geen doekjes om: "Voor die gasten is dat een drama, ik heb daar geen andere woorden voor", zegt hij.



"Vaak is dat op die leeftijd nog een echte hobby en rijden ze voor het plezier van het fietsen. Maar welke jonge renner droomt er niet van, om op 17, 18 jarige leeftijd die regenboogtrui te dragen? Zeker dat het dit jaar in eigen land is, maakt het nog specialer."

Albert werd zelf wereldkampioen bij de junioren in 2004, in Pontchateau. "Ik heb het ook meegemaakt, dat was wel niet in België, maar het is toch iets dat je je hele leven meedraagt."