"Clubiconen zijn er om te koesteren": Ritchie De Laet verlengt tot 2023 bij Antwerp

Ritchie De Laet is kind aan huis op de Bosuil. Na vele omzwervingen in Engeland keerde hij in 2019-2020 definitief terug naar de club van zijn hart.

De Laet is de leider van de Antwerpse defensie en is ook de publiekslieveling bij de nummer 6 in de hoogste klasse.

Gesprekken over een contractverlenging waren al langer aan de gang en nu is er ook een akkoord.

"Clubiconen zijn er om te koesteren", schrijft Antwerp op zijn website.

"Royal Antwerp FC is dan ook verheugd om aan te kondigen dat het met Ritchie De Laet een principeakkoord heeft bereikt voor… 2,5 jaar!"

"Morgen wordt alles geofficialiseerd en zo zal Ritchie De Laet, die in 2006 in het eerste elftal debuteerde, tot eind juni 2023 onze Rood-Witte kleuren verdedigen!"