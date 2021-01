Ajax telt recordbedrag neer voor Haller: "Een droomtransfer én een koopje"

Ajax heeft zijn zin gekregen en heeft Sébastien Haller aangetrokken. Corona of niet, de Amsterdammers hadden een transferrecord over voor de Franse scherpschutter uit de Premier League. "Het bedrag is erg hoog, maar in februari van 2020 had Ajax een eigen vermogen van 261 miljoen euro", duidt NOS-journalist Arno Vermeulen. "Ajax is dus geen armlastige club, ook al moeten we de volledige impact van de coronacrisis nog afwachten." "In de Champions League heeft Ajax veel verdiend. Het successeizoen 2018-2019 met een plaats in de halve finales leverde 90 miljoen euro op, dit seizoen stoot het door in de Europa League en staat er ook al 42 miljoen euro op de teller. Ze hebben afgelopen zomer ook nog Donny van de Beek verkocht aan Manchester United." "Ze kunnen het zich dus veroorloven. TD Marc Overmars gaf vooral aan dat hij liever iets helemaal goed doet dan half werk te leveren. Ze investeren fors en in het salarishuis zal Haller er ook wel bovenuitsteken, maar het is ook een beetje noodzakelijk." Waarom dan wel? "Ajax staat voor een enorm belangrijke maand. De titelstrijd is heel spannend en ze hebben voorin veel geblesseerde spitsen. Ze zoeken ook al een heel seizoen naar een goeie aanvaller." "Ze hebben al een vijftal opties uitgeprobeerd en dat is een teken dat je denkt dat je niet de beste man in huis hebt. Nu komen ze met Haller bij een koopje uit. Want vergis je niet: West Ham betaalde 2 jaar geleden 50 miljoen euro voor Haller aan Frankfurt."

"Haller heeft vorige transfers te danken aan Ten Hag"

Na de Bundesliga en de Premier League volgt nu (opnieuw) de Eredivisie voor Sébastien Haller. "Ik snap hem wel", zegt Arno Vermeulen. "Frankfurt en West Ham waren niet de topclubs, bij Ajax heb je min of meer de garantie op de Champions League en dat is aantrekkelijk." "Hij keert terug naar Nederland, waar hij zijn doorbraak heeft gehad bij Utrecht. Hij kent de competitie dus en zal weer samenwerken met coach Erik ten Hag, waar hij indirect zijn vorige transfers aan te danken heeft." "Hij weet dat hij vertrouwen zal krijgen van de trainer en dat hij de eerste spits zal worden. Voor Haller is het dus een optelsom: Ten Hag, de uitstraling van Ajax en goed gehonoreerd worden." "Je kan zeggen dat hij als 26-jarige in de bloei van zijn carrière zit, maar hij kan over 2 jaar nog eens een de stap zetten naar Engeland of Spanje." "Haller is alleszins een ideale prof en Nederland is ook zeer aantrekkelijk voor spitsen. Je kunt hier 30 goals maken en dat lukt in andere landen veelal niet. Het accent ligt hier op aanvallen en verdedigen wordt niet altijd even serieus genomen." "Hij is ook niet egoïstisch en deelt veel assists uit. Het is een allroundspits, maar het minpuntje is dat hij geen passeerbeweging heeft. Dat moeten de Brazilianen dan maar doen. Hij moet in de zestien voor de goals zorgen en zo'n type zocht Ajax. Het is voor hen een droomtransfer."

"De echt goeie jeugd loopt toch rond in Eindhoven"

Toch blijft het opmerkelijk: een spits die voor zo'n bedrag de switch maakt van de Premier League naar de Eredivisie. Is het een pure financiële kwestie? Arno Vermeulen: "Je zag ook al hoe Dailey Blind, Dusan Tadic en Davy Klaassen zijn teruggekeerd. Dat heeft te maken met geld, zo simpel is het." "Tot een paar jaar geleden kon Ajax niet mee met Engeland of Duitsland qua salaris. Nu sluiten ze stiekem aan en is het salarisverschil blijkbaar overbrugbaar voor die spelers. Haller zal ook niet de helft van zijn salaris inleveren." Krijgen we in Nederland dan een competitie op twee snelheden? "Het gat is groot, ja, hoewel PSV deze zomer met Mario Götze ook een wereldkampioen kon strikken." "Maar de situatie is een beetje veranderd: Ajax is een koopclub geworden, de echt goeie jeugd zit bij PSV. Mohamed Ihattaren, Cody Gakpo, Donyell Malen: met die jongens kan PSV compenseren." "Structureel is het gat er natuurlijk wel en het gat op de andere clubs is nog groter, maar PSV hoopt dat die jongens veel geld opleveren. Naar het voorbeeld van Ajax, ja, dat met Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt de rijkste club is geworden." "Ajax heeft ook nu nog talentvolle jongens, maar de spelers die op de deur kloppen van het Nederlandse elftal en zich op het EK misschien in de kijker kunnen spelen, die lopen in Eindhoven rond en niet in Amsterdam."

