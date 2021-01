Duitser Strasser wordt gekroond tot "sneeuwkoning" na verrassende slalomzege

De Fransman Clément Noël was de snelste in de eerste slalomrun, maar hij ging compleet de mist in bij de tweede run. Noël eindigde niet eens op het podium.

Ook zijn landgenoot Alexis Pinturault had met een 18e plaats een baaldag, maar toch komt hij opnieuw aan de leiding van het algemeen klassement van de Wereldbeker. Hij profiteerde van de afwezigheid van de Noor Alexander Aamodt Klide.

Door die verrassende wendingen in Zagreb kregen we uiteindelijk ook een verrassende winnaar met Linus Strasser. Voor het eerst wordt een Duitser gekroond tot koning, de traditionele ceremonie voor de winnaar in de Kroatische hoofdstad.

De Belg Armand Marchant eindigde vorig jaar 5e in Zagreb, maar dat kunstje kon hij dit jaar niet herhalen. Met een 37e plaats in de eerste run mocht hij geen tweede keer afdalen.