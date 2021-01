2 jaar schorsing voor Franse renster die epo nam "om vertrouwen van manager te winnen"

De 28-jarige Marion Sicot was al voorwaardelijk geschorst sinds 18 juli 2019 na een positieve dopingcontrole tijdens het Frans kampioenschap op de weg. Volgens AFP zal Sicot geschorst blijven tot juli 2021.

Aanvankelijk verklaarde Sicot onschuldig te zijn. Maar in een reportage van Stade 2, uitgezonden op 8 maart 2020, bleek dat ze zich 3 dagen voor de wedstrijd met epo had geïnjecteerd. "Om het vertrouwen van mijn manager te winnen", zei Sicot.





Volgens de Franse renster was ze in de lente van 2019 aan de kant geschoven door haar team Doltcini-Van Eyck, nadat ze niet langer foto's in ondergoed wou sturen naar de ploegmanager, Marc Bracke.

Bracke had de foto's gevraagd "om het gewicht en de fysieke vorm van Sicot op te volgen". Sicot legde klacht neer tegen Bracke en maakte de berichten op WhatsApp van 2016 tot 2019 over aan de onderzoekers.

In oktober vorig jaar kondigde de Internationale Wielerfederatie (UCI) aan dat er een disciplinair onderzoek werd opgestart naar de intimidatiepraktijken van Marc Bracke, na getuigenissen van 2 wielrensters.