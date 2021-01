Olympisch turnkampioen Oleg Vernjajev op non-actief gezet

Oleg Vernjajev is zeker geen kleine garnaal. Op de Spelen in Rio veroverde hij de zilveren medaille in de allround-competitie op minieme achterstand van de Japanse grootmeester Uchimura. Op de brug slaagde hij er wel in olympisch kampioen te worden.

De voorbije jaren breidde Vernjajev zijn palmares uit met onder meer een wereldtitel en 6 Europese titels. Maar nu ziet de 27-jarige Oekraïner een nieuwe triomf in Tokio vervliegen.

De Internationale Turnfederatie heeft een onderzoek lopen naar Vernjajev, maar wil niet zeggen waar het precies over gaat. In afwachting van een uitspraak wordt Vernjajev geschorst. In december meldde hij zich ook al af voor het EK in Turkije, zogezegd vanwege ziekte.