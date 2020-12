Nairo Quintana hervat training na dubbele knie-operatie

2020 was op sportief vlak niet het plezantste jaar voor Nairo Quintana. Bij zijn nieuwe werkgever Arkéa-Samsic scoorde hij meteen met onder meer een ritzege in Parijs-Nice.



Maar in de aanloop naar zijn grote doel, de Tour, liep het fout. Quintana werd begin juli door een auto aangereden op training. Een gezwollen knie was het gevolg.

In de Tour kwam Quintana nog eens ten val en eindigde hij uiteindelijk 17e. Dat was meteen zijn laatste koers van het jaar.

Quintana onderging op 21 oktober een operatie aan beide knieën. Bijna 2 maanden later waagde hij zich nu aan zijn eerste proefritje.