NBA: Portland dient kampioen LA Lakers 2e verlies in 4 duels toe

De LA Lakers recupereerden tegen de Portland Trail Blazers Anthony Davis na een blessure, maar met 13 punten had hij een vrij rustige avond. Zo moest alles bij de Lakers, ook bij afwezigheid van Carmelo Anthony, nog maar eens van LeBron James komen. Zijn 29 punten volstonden niet om de Trail Blazers, die ook al de scalp van de Rockets pakten, af te remmen.

De Lakers gingen het 4e kwart nochtans met een voorsprong in, onder meer dankzij een 15-0-tussensprint in het 3e kwart. Maar voor het eerst in 60 duels konden de Lakers een voorsprong bij de start van het 4e kwart niet verzilveren.

Dat was vooral het werk van Damian Lillard en CJ McCollum, de kleppers bij Portland, die in de finale hun team bij de hand namen. Lillard werd met 31 punten ook topschutter, waarvan 21 stuks in de 2e helft.

Voor de LA Lakers is het, na een nederlaag op de openingsavond tegen de Clippers, al de 2e nederlaag in 4 matchen.