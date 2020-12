Jan Boskamp keert terug in stijl: herbeleef de leukste momenten van zijn comeback in Extra Time

"Ik word gek van die corona"

"Maar ik ben niet in slaap gevallen, al gebeurt dat wel vaker de laatste tijd. Terwijl ik naar een wedstrijd aan het kijken ben, knal ik dan zo in slaap."

Op de vraag of hij genoten had van het afgelopen voetbalweekend reageerde de Nederlandse analist alvast duidelijk: "Neen, heb jij wel genoten dan?"

Van der Elst: "Boskamp duwde me tegen de deur, met nog een ploegmaat op zijn rug"

Dat Boskamp als speler geen doetje was, is geen grote verrassing. Ook Franky Van der Elst, ploegmaat van de Nederlander bij RWDM, kan daarover meespreken.

"Op training speelden we onder Cor Brom vaak wedstrijdjes. Wanneer de bal buiten ging, mocht degene die er het snelst bij was opnieuw intrappen."

"Op een bepaald moment gaf Boskamp me een duw net voor ik de bal wilde oprapen, waardoor ik in de struiken vloog. Ik noemde hem een klootzak, waarop hij antwoordde mij na training te zullen opwachten."

"Normaal had Jan de gewoonte om snel te vertrekken, maar nu bleef hij zitten. Zijn plaats was ook net naast de deur, waardoor ik sowieso langs hem moest passeren."

"Uiteindelijk besloot ik te vertrekken, maar op het moment dat ik langs hem liep, sprong hij recht en begon hij me te duwen. Op enkele seconden had hij me 10 meter verder tegen de deur van de bezoekers vast. Met een ploegmaat op zijn rug."