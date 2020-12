De sfeer in de degradatiebubbel: "Ik verwacht niet dat ze 30 buitenlanders zullen halen"

Bij de jaarwisseling zullen 6 à 7 clubs naar onderen lonken in het klassement in de hoogste klasse. De degradatiekandidaten hijgen in elkaars nek, zo stelt ook onze commentator Tom Boudeweel vast. "Iedereen heeft al een reeksje kunnen neerzetten. Mocht elk team nu eens blijven spelen met de middelen die ze ter beschikking hebben..."

Wie de stand bestudeert, kan niet anders dan vaststellen dat de verschillen tussen de degradatieklanten bijzonder klein zijn. "Dat denken we wel vaker, maar dat is gewoon de conclusie na de eerste periode van het seizoen", zegt Tom Boudeweel. "Iedereen staat nog in elkaars buurt. Er is een nivellering. Je ziet niet meteen twee mooie egale kolommen in de rangschikking." "Onder Standard kan je in principe een streep trekken en de rest vecht tegen de degradatie, al heeft Zulte Waregem zich na de inhaalmatch van gisteren ook wat kunnen losrukken."

Iedereen staat nog in elkaars buurt. Er is een nivellering. Tom Boudeweel over de kelder van het klassement

"Eén overwinning kan een zeer groot verschil maken. Je kan dan meteen een grote sprong maken."

"Kijk naar vorig seizoen: Waasland-Beveren was de rode lantaarn met 20 punten uit 29 matchen, de voorlaatste had 22 punten en de op twee na laatste telde 23 punten." "Nu hebben Moeskroen en STVV er al 17. Ik zie niet één verklaring, maar tot vorig seizoen had je één degradant. Wie op de 10e plaats stond, was min of meer veilig." "Nu heb je ook barragematchen voor de nummer 17 en dat zorgt voor meer stress. Dat zottenkot was pas volgend jaar verwacht met 3 degradanten, maar dat is er dus nu al. En intussen is de Pro League van plan om dat scenario nog een jaartje uit te stellen."

"Ik vrees toch een beetje voor Cercle Brugge"

Hoe liggen de kaarten voor de clubs die in de gevarenzone kamperen? "Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar al die clubs hebben het in een bepaalde periode van het seizoen wel goed gedaan", merkt onze commentator op. "Als we onderaan beginnen, dan zie je dat Moeskroen na zijn trainerswissel bewezen heeft dat het goeie matchen kan spelen, dat die overvloed aan tegengoals gestopt is en dat het zelf meer scoort. En dat terwijl het in de beginmaanden samen met Waasland-Beveren een vogel voor de kat leek." "Sint-Truiden toont met zijn nieuwe coach Peter Maes dat het anders kan voetballen. Van een zielloos en inspiratieloos team is het nu een pressende karakterploeg geworden en dat was de bedoeling met de komst van Maes." "Cercle Brugge is dan weer een probleemgeval. Het heeft 8 van zijn laatste 9 matchen verloren. Ze begonnen goed, maar ik vrees dat de tegenstanders de spelers en het systeem van Cercle intussen kennen. Ze kunnen niet meer verrassen." "Cercle moet de situatie snel omdraaien. Ik vrees er toch een beetje voor."

Cercle begon goed, maar ik vrees dat de tegenstanders de spelers en het systeem intussen kennen. Ze kunnen niet meer verrassen. Tom Boudeweel

"Ik verwacht niet dat ze 30 onbekende spelers zullen halen"

Ook KV Mechelen, Eupen (dat slechts 17 matchen gespeeld heeft) en Waasland-Beveren kunnen nog niet op hun beide oren slapen. Tom Boudeweel: "Zowat elk team dat onderaan hangt, heeft al een soort van gloriemoment gehad en heeft al een reeksje kunnen neerzetten." "Bij zulke ploegen hoeft er tijdens de wintermercato ook niet veel bij. Mochten ze nu met z'n allen eens voortdoen met wat ze al ter beschikking hebben..." "Er is ook gewoon geen geld. Ik verwacht dus niet dat ze nog 30 onbekende spelers zullen halen. Daar is geen plaats en geen geld voor." "Veel clubs spelen nu al met het mes op de keel. Er wordt soms nog altijd technische werkloosheid gebruikt, er kan her en der geen nieuwe grasmat aangelegd worden. Dat zijn toch signalen dat het water aan de lippen staat of nog erger..." "Ik ben benieuwd wat er de komende maanden bij de Licentiecommissie zal gebeuren. Die zal door corona misschien wat milder zijn, maar het wordt bij sommige clubs bang afwachten."

KV Mechelen won zondag de belangrijke degradatietopper tegen Moeskroen.

Competitievervalsing door corona?