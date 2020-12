Rusland kent voorwaarden voor deelname aan het WK handbal

Het WK handbal, dat duurt van 14 tot en met 31 januari, is het eerste internationale toernooi dat valt binnen de schorsing van twee jaar die het Internationaal Sporttribunaal TAS heeft opgelegd aan Rusland.

Het land is voor twee jaar uitgesloten van grote internationale kampioenschappen wegens grootscheepse dopingfraude.

De IHF moest rekening houden met het vonnis van het TAS, maar vond toch een manier om de Russen toe te laten op de eindronde in Egypte, waar Rusland in de groepsfase is ingedeeld bij Wit-Rusland, Slovenië en Zuid-Korea.

Een andere voorwaarde is dat ook het volkslied van Rusland niet zal worden gespeeld voor de wedstrijden. In plaats daarvan klinkt de hymne van de IHF.