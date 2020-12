Philippe Gilbert: "Eindelijk trap ik weer deftige waardes op training"

Philippe Gilbert brak in de openingsrit van de Ronde van Frankrijk zijn knieschijf. Zijn comeback was van korte duur, aangezien hij nog te veel pijn had. Nu zijn de signalen op de training weer een stuk hoopvoller.

"Voor het eerst sinds ik mijn seizoen 3 maanden geleden moest stopzetten, trap ik weer deftige waarden. Het is nog altijd een lange weg, maar ik ben al gelukkig", schrijft Gilbert op zijn sociale media.

De 38-jarige Gilbert begint aan zijn 19e profseizoen. Dat wordt in principe zijn voorlaatste, want na 2022 houdt de renner van Lotto-Soudal het voor bekeken.