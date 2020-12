100 uur gemeenschapswerk voor ex-aanvoerder Rusland voor slaan van scheidsrechter

Op een filmpje was medio augustus te zien hoe de 39-jarige voormalige middenvelder ref Nikita Dantsjenkov een klap in het gezicht verkocht nadat hij een rode kaart had gekregen.

Daarna trapte Sjirokov de op de grond liggende scheidsrechter nog eens op het hoofd. Op Instagram verontschuldigde Sjirokov zich nadien voor "de ongepaste handeling".

In zijn lange carrière speelde Shirokov voor heel wat Russische teams. In 2008 won hij met Zenit Sint-Petersburg als ploegmaat van Nicolas Lombaerts de UEFA Cup. Hij verzamelde 57 caps voor de Russische nationale ploeg. In 2016 beëindigde Sjirokov zijn profcarrière bij CSKA Moskou.