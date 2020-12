Arteta zwalpt verder met Arsenal: "We dreigen in grote problemen te komen"

Arsenal kon zijn magere seizoen ook geen kleur geven in de League Cup. Tegen Manchester City ging het met 1-4 onderuit. Tel daar de 5 nederlagen in de laatste 7 competitiewedstrijden bij en je hebt een crisis.

De druk op coach Mikel Arteta neemt toe, zeker met een confrontatie met Chelsea in het vooruitzicht. "We moeten dit dringend omdraaien", zei de Spanjaard. "Anders dreigen we in grote problemen te komen."

"We naderen een moment dat ons seizoen zal bepalen. We hebben de middelen om de situatie om te draaien. Ik zie hoe hard mijn spelers hun best doen. Maar momenteel gebeuren er veel vreemde zaken en dat maakt het heel erg moeilijk."

Arteta hoopt dat Arsenal tijdens de wintermercato wat versterkingen kan aantrekken. "We zijn de opties aan het bekijken. Maar door de coronapandemie is het geen voor de hand liggende situatie."