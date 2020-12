Manchester City duwt Arsenal ook in de League Cup overboord

City won de voorbije drie edities van de League Cup en blijft ook dit jaar in de running om de beker te winnen. De intenties van de bezoekers werden al snel duidelijk na een goal van Jesus. Hij kopte de voorzet van Foden tegen de touwen.

Arsenal, dat in de competitie ook nog nauwelijks weet wat winnen is, had het bijzonder lastig. Toch kwamen ze bij hun eerste goede kans meteen op gelijke hoogte. City-doelman Steffen kon een eerste voorzet van Martinelli nog wegboksen, maar de aanval was nog niet afgelopen. Martinelli kreeg een herkansing en Lacazette zorgde voor de gelijkmaker.

Maar na de pauze ging het snel bergaf met de thuisploeg. Keeper Runarsson speelde een ongelukkige hoofdrol. Hij liet een vrije trap van Mahrez door zijn handen glippen: 1-2. De 3e goal volgde erg snel, al had dat feestje voor Foden met een VAR erbij waarschijnlijk niet lang geduurd.

Maar de 1-3 bleef op het scorebord staan en City deed er zelfs nog een schepje bovenop. Laporte legde de harde eindcijfers vast.