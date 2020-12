"Arsenal is niet "too big to fail", de degradatie is niet meer denkbeeldig"

Voor Arsenal en zijn fans dreigt het een erg somber seizoen te worden. De Londense club ligt uit de League Cup en staat op plaats 15 in de competitie. Wat is er aan de hand? We vroegen het aan Wim Heidbüchel, die voor PlaySports commentaar geeft bij de Premier League.

"We moeten het wel even kaderen: de weg naar beneden van Arsenal is al jaren bezig", vertelt Heidbüchel. "Maar nu gaat het wel plots heel snel. Ik denk dat er heel veel alarmbellen afgaan op dit moment." "De club moet zich snel herpakken en er moeten radicale beslissingen genomen worden. Eerst en vooral op de transfermarkt. Er moet een spelverdeler komen. Die hebben ze al een paar jaar niet, sinds het met Mesut Özil de verkeerde kant opgegaan is. En dat merk je. Je ziet geen enkele creativiteit op het middenveld. De spitsen, die op zich wel goed genoeg zijn, worden niet gevoed." "Er zit niet in het algemeen niet genoeg kwaliteit in die groep. Ook de verdediging bijvoorbeeld. Gabriel is oké, maar de rest... Dan kom je bij David Luiz, bij Bellerin. Er moeten betere spelers bij. En ze mogen geen spelers meer gaan halen zoals Willian. Dat is een onbegrijpelijke transfer. Die is echt gruwelijk slecht."

"Vorig seizoen kon Arteta zijn groep nog motiveren, nu niet meer"

En wat met coach Arteta? "Dat is de hamvraag. Hij kreeg na de uitschakeling in de League Cup door Manchester City nog steun van Guardiola. Maar dat is een vriendendienst. Arteta was drie jaar lang zijn assistent. Als Guardiola objectief zou zijn, zou hij ook inzien dat dit niet werkt." "Een nieuwe coach moet tijd krijgen om te werken, maar we weten niet precies hoelang Arteta gekregen heeft. Daar is niet openlijk over gecommuniceerd. Hij heeft de FA Cup gewonnen, dat klopt, maar dat heeft eigenlijk alleen maar gecamoufleerd dat hij er niet in geslaagd is die spelersgroep naar een hoger niveau te tillen." "Vorig jaar kon hij zijn groep nog motiveren, maar dit seizoen lukt ook dat niet meer. Ik heb het gevoel dat er echt iets scheef zit. Je ziet spelers zonder vertrouwen op het veld, die ploeg hangt als los zand aan elkaar. Hij kan de spelers niet meer laten doen wat hij wil." "Ik denk dat hij best vervangen zou worden, want er moet een snelle kentering komen. Als je hem nog meer tijd gunt, is het misschien te laat."

"Bij Liverpool hebben de Amerikaanse eigenaars wel geïnvesteerd"

Want Heidbüchel sluit het onwaarschijnlijke scenario dat Arsenal zakt niet uit. "Dat is niet meer denkbeeldig. Er wordt vaak gezegd dat de club “too big to fail” is, maar ik denk het niet." "Kijk maar naar Hamburg in Duitsland of Leeds United aan het begin van deze eeuw. Op een bepaald moment kan het zo scheef gaan op alle niveaus, dat het toch gebeurt. Het zou echt jammer zijn want Arsenal is de club die al het langst in eerste klasse zit, sinds 1919. Het was vroeger ook de club die het meeste sympathie opriep bij fans van andere ploegen, dat is allemaal weg."

De eigenaar ziet Arsenal als een investeringsvehikel. Dat is het grootste probleem en dat kan je niet oplossen