Red Flames Eurlings en Tysiak blijven OHL langer trouw

Eurlings is sinds vorig seizoen een vaste waarde bij Leuven. Vooral de positiewissel van spelverdeler naar diepe spits gaf haar een duwtje in de rug. Begin december maakte ze haar debuut bij de Red Flames tegen Zwitserland.

Ook Tysiak blijft OHL trouw. De 20-jarige verdedigster kwam in de zomer over van KRC Genk en veroverde meteen een plek in de achterhoede. Tysiak werd wel al opgeroepen door bondscoach Ives Serneels, maar speelde nog niet bij de Red Flames.

Peter Willems, CEO van OHL, is tevreden met de contractverlengingen. "We zijn heel erg trots dat we deze twee jonge Red Flames langer aan ons kunnen binden. Dit past volledig binnen de ambitie van de club. Zij zullen mee de basis vormen voor de uitbouw van een sterk vrouwenteam."