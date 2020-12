Ex-bondscoach Sam Allardyce krijgt bij West Brom opnieuw een kans in de PL

West Bromwich Albion draait voorlopig geen goed seizoen in Engeland. Na een reeks slechte resultaten werd Slaven Bilic gisteren aan de deur gezet. Sam Allardyce krijgt nu de taak om beter te doen dan de Kroaat.

Voor Allardyce is West Bromwich Albion zijn 13e werkgever, zijn 8e in de Premier League.. De 66-jarige Engelsman kwam in 2016 in opspraak nadat hij enkele dubieuze voorstellen had gedaan aan reporters van The Daily Telegraph. Het kostte hem zijn job als bondscoach van Engeland.

Nadien probeerde hij het nog bij Crystal Palace en Everton, maar telkens waren de resultaten niet al te best.