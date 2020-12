Promes weer op vrije voeten, maar blijft verdachte in steekpartij

De politie pakte zondag een "28-jarige Amsterdammer" op. Al snel bleek het om Quincy Promes te gaan die betrokken zou zijn bij een steekpartij eind juli in een loods in Abcoude, niet ver van Amsterdam. Een familielid van Promes raakte zwaargewond en liep onder meer een zeer ernstig knieletsel op.

Promes ontkent iedere betrokkenheid, liet zijn advocate Manon Aalmoes eerder weten. Haar verklaring staat haaks op die van Yehudi Moszkowicz, de advocaat van het familielid van Promes dat werd gestoken.



Promes is nu weer op vrije voeten, maar blijft wel een verdachte in de zaak. Ajax speelt morgen een bekerwedstrijd tegen FC Utrect. Afwachten of de aanvaller in het stadion verschijnt.