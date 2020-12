Pakjestijd: Ruben schenkt "memorabele Memorial Van Damme" aan Inge

"Die avond op de Memorial was een ode aan de vriendschap tussen twee fantastische mensen", vertelt Inge Van Meensel, die voor de wereldrecordpoging een babbel had met Bashir Abdi en Sir Mo Farah.

"Ze hebben een uniek verhaal. Ze zijn allebei geboren in Mogadishu, maar hebben mekaar pas veel later leren kennen. Het begon op het EK veldlopen in 2008 in Brussel toen Bashir Abdi als vrijwilliger een handtekening kreeg van vicewereldkampioen Farah."

"Ondertussen zijn het twee boezemvrienden, die erg amicaal met mekaar omgaan. Daar horen ook steekjes onder water bij. Over het voetbal bijvoorbeeld. Mo Farah is een hevige Arsenal-fan, terwijl Bashir Abdi voor Manchester United supportert."