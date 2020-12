"Messi, Ronaldo en Ibrahimovic spelen tegelijk in België? Ja, echt waar!"

Roeselare krijgt voor zijn 19e Champions League-campagne dus mooi volk over de vloer.

“Kansloos voor kwalificatie” hoor ik u denken… Op papier wel, maar Tuerlinckx en co hebben de afgelopen jaren bewezen dat ze tegen om het even welke Europese topploeg kunnen stunten.

U kan het allemaal vanuit uw luie zetel volgen op het kanaal van Ketnet of met de livestream op sporza.be of in onze app.