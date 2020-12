Chaos in Nantes: fans eisen ontslag van voorzitter, oa. voor band met Bayat

Vandaag raakte de sfeer verhit in de aanloop naar de thuismatch van Nantes tegen Dijon.

In de buurt van het stadion troepten enkele honderden fans samen en toen ze de ordetroepen in hun vizier kregen, braken opstootjes uit.

De prosterende aanhangers van de club vragen het ontslag van voorzitter Waldemar Kita, die nauwe banden onderhoudt met spelersmakelaar Mogi Bayat.

Het is in het kader van de samenwerking met Bayat dat de politie deze week een inval deed in de bureaus van de voetbalclub.

Kita torst al een tijdje een slechte reputatie. Zo wordt hij verdacht van fiscale fraude, kreeg hij recentelijk een straf omdat hij een scheidsrechter geïntimideerd had en sinds zijn komst in 2007 staat zijn club bekend als een trainerskerkhof. Dinsdag was het weer prijs na de 0-4-nederlaag tegen Strasbourg en moest Christian Gourcuff zijn koffers pakken.

"FC Kita, we willen je niet" en "Kita, ditmaal is het afgelopen" scandeerden de fans vanmiddag, terwijl ze aan de hoofdparking van het stadion tientallen rookbommen in het rond gooiden. Ze hadden ook spandoeken meegenomen, met daarop de poëtische tekst "Kita is maffia".

De supporters wilden in het stadion verhaal gaan halen bij de voorzitter, maar dat kon de politie hen met een twintigtal interventiewagens en traangas beletten.

"De fans begrijpen mij niet", riposteerde Kita intussen. "Het is makkelijk om iemand onophoudelijk te beschimpen. De eerste die niet gelukkig is, ben ik. Als ze me weg willen, dan is dat voor mij geen probleem. Anderzijds wil ik de club met mijn vertrek niet in de ellende storten."