"Mathieu en Wout zijn fenomenen, maar de anderen zijn geen pannenkoeken"

"Mathieu heeft gisteren in Antwerpen ook op mij een heel sterke indruk gemaakt", zei Sven Nys vanmiddag voor de start van de cross in Gavere.



"Ik had het wel verwacht dat Mathieu goed uit de verf zou komen met zo'n rondje, dat doet hij heel graag."

"Vandaag is het afwachten, want in Gavere krijgen de renners een ander parcours voorgeschoteld, waar ook de lichtgewichten graag hun stempel drukken."

"Dan denk ik aan een Eli Iserbyt en Lars van der Haar en ook aan een type als Toon Aerts. Maar we spreken nog altijd over Mathieu van der Poel. Hij dwingt heel veel respect af."

"Mathieu is na een gigantisch goed gevoel door de Ronde van Vlaanderen heel goed uit die relatieve rustperiode na het wegseizoen gekomen. Het zal voor hem de komende weken alleen nog maar in stijgende lijn gaan."

"Wat niet wil zeggen dat al die andere jongens pannenkoeken zijn. Het zijn jongens die op een heel hoog niveau rondrijden. Want anders moet je ook spreken over pannenkoeken op de weg en pannenkoeken in het mountainbiken en dat moeten we absoluut niet doen."

"Het zijn allemaal echte atleten, sowieso. Maar nogmaals: we spreken hier over een echt fenomeen: Mathieu van der Poel. En eigenlijk twee fenomenen, want Wout van Aert mogen we daar ook bijzetten."