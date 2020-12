De aanhouder wint: Verstappen wacht tot laatste GP voor eerste pole van 2020

George Russell moest na zijn avontuur in Sakhir de Mercedes van Hamilton weer inruilen voor zijn Williams. De talentvolle Brit voelde meteen het verschil: in Q1 was zijn kwalificatiesessie al afgelopen.

Ook in Q2 sneuvelden enkele verrassende namen. De Renaults van Daniel Ricciardo en Esteban Ocon vonden geen grip op het asfalt van Abu Dhabi en haalden de top 10 niet. Voor Sebastian Vettel eindigde zijn laatste kwalificatie voor Ferrari alweer op een sisser. Volgend jaar hoopt hij weer te kunnen lachen achter het stuur van een Aston Martin, de nieuwe naam van Racing Point.

Wie wel kon lachen in de Verenigde Arabische Emiraten, was Max Verstappen. De Nederlander troefde in Q3 beide Mercedessen af, goed voor zijn eerste polepositie van het seizoen. Voor het eerst sinds 2014, en de start van het hybride tijdperk, staat er geen Zilverpijl op de eerste startplek in Abu Dhabi.

"Dit was een geweldige afsluitende kwalificatie voor het hele team", jubelde Verstappen. "Dit is geweldig. Mercedes is nog steeds zeer snel, maar hopelijk komen we morgen weer goed voor de dag."

In theorie kan Verstappen de tweede plek in het eindklassement nog afsnoepen van Bottas. De Nederlander won eerder dit seizoen al de GP op Silverstone.