Qatar nodigt ex-coronapatiënten uit voor huldiging WK-stadion

In het gloednieuwe Al-Rayyan Stadium wordt op 18 december de finale van de Emir Cup gespeeld tussen Al-Arabi en Al-Sadd, waar Xavi coach is. 20.000 toeschouwers kunnen een ticket bemachtigen, dat is de helft van de stadioncapaciteit.

Toeschouwers moeten een negatieve coronatest of een positieve antilichaamtest kunnen voorleggen. De helft van de plaatsen is voorbehouden voor ex-coronapatiënten.

Qatar heeft meer dan 140.000 besmettingen geregistreerd, 239 Qatarezen overleden aan het virus. In het stadion moet iedereen een mondmasker dragen.