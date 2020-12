Femke Hermans verovert Europese EBU-titel en lonkt naar wereldtitelgevecht

De 30-jarige Femke Hermans timmert al een tijdje aan de weg in het boksen en was al eens wereldkampioene in de WBO-bond. In 2018 was ze dicht bij een drievoudige wereldtitel toen ze het in New York mocht opnemen tegen Claressa Shields, maar ze verloor tegen de olympische kampioene.

Door haar zege tegen Luiza Davidova heeft ze opnieuw uitzicht op zo'n prestigieus titelgevecht. Hermans won de kamp op punten. De 3 juryleden wezen haar unaniem als winnares aan, waardoor ze de Europese EBU-gordel bij de middengewichten mee naar huis mag nemen.

Het is de 11e zege voor Hermans in 14 gevechten.