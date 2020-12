No Hamilton, no problem? Russell ook de snelste in tweede oefensessie

George Russell en niet Stoffel Vandoorne mocht Lewis Hamilton vervangen bij Mercedes. De keuze van de ploeg lijkt nu de goede, want de 22-jarige Brit was vandaag de snelste in beide oefensessies.

In de eerste oefensessie op het circuit van Bahrein hield Russell de 2 Red Bull's en ploeggenoot Valteri Bottas achter zich. Dat kunstje deed hij over in de tweede oefensessie. Opnieuw kwam Max Verstappen het dichtst bij de wagen van Mercedes.

Zaterdag volgen de laatste vrije sessie en de kwalificaties voor de GP van Sakhir. De jonge rijder van Mercedes kan daar met een goed gevoel naartoe werken. De Grote Prijs start zondag om 18u10.