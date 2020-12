Anthony Davis blijft maatje van LeBron James bij Lakers en tekent 5 jaar bij

De LA Lakers kunnen hun koningskoppel dus behouden. De 2 vedetten bezorgden het voorbije coronaseizoen de franchise uit Californië een 17e NBA-titel, 10 jaar na de vorige.

Woensdag maakte de manager van LeBron James (36 eind deze maand) bekend dat die bijtekende voor 2 jaar (tot 2024) ter waarde van 85 miljoen dollar (70 miljoen euro).

LeBron James kwam in 2018 naar LA, maar kon in zijn eentje het tij niet keren. Na 6 seizoenen zonder eindronde had hij de komst van Davis (in 2019) nodig om de mythische ploeg weer te laten schitteren.

"Davis heeft bewezen dat hij een van de meest complete en meest dominante spelers is aan beide zijden van het terrein", verklaarde Lakers-directeur Rob Pelinka. "Onze fans zullen zijn progressie kunnen volgen. Dit is een gezegend moment voor ons."

De 27-jarige Davis speelde 8 jaar voor de New Orleans Pelicans, voor hij in 2019 geruild werd tegen 3 spelers en enkele draftkeuzes. Hij eindigde het voorbije seizoen 10e in de NBA-schuttersstand met gemiddeld 26,1 punten. Daar voegde hij 9,3 rebounds en 3,2 assists aan toe.



Na het seizoen was hij een vrije speler, nu bond hij zich voor lange tijd aan de club waarmee hij zijn 1e NBA-titel vierde.