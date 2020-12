AA Gent legt zijn lot opnieuw in handen van Hein Vanhaezebrouck

AA Gent kent een waar rampseizoen: met 8 nederlagen op 14 wedstrijden staat Gent op een anonieme 12e plek in de competitie. Ook de Europese campagne ging de mist in: Gent kon zich niet plaatsen voor de Champions League en met 0 op 15 verliep ook de Europa League dramatisch.

Het Gentse bestuur wist niet meer van welk hout pijlen maken en versleet zo al drie coaches. De Deen Jess Thorup werd na 2 nederlagen bedankt voor bewezen diensten, opvolger Laszlo Bölöni was een miscast en ook Wim De Decker haalde Nieuwjaar niet.

KAA Gent legt nu zijn lot in handen van Hein Vanhaezebrouck. De 56-jarige West-Vlaming kende zijn grootste successen als coach aan het Gentse roer. In 2015 bezorgde hij de buffalo's een eerste landstitel, nadien volgden nog knappe campagnes in de Champions League en de Europa League.

Vanhaezebrouck, die in 2018 werd opzijgeschoven bij Anderlecht, krijgt nu tot eind 2022 om het schip naar rustigere wateren te loodsen.