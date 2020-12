België treft Frankrijk in halve finales Nations League, op 7 oktober in Turijn

De Rode Duivels wisten zich als winnaar van een groep met Engeland, Denemarken en IJsland te plaatsen voor de Final Four van de tweede editie van deze Nations League.

Deze Final Four wordt tussen 6 en 10 oktober in Italië afgewerkt. De Italianen waren als enige van de 4 halvefinalisten kandidaat om het minitoernooi te organiseren.

Gastheer Italië opent het toernooi op 6 oktober tegen Spanje. De winnaar van die match neemt het in de finale op tegen de winnaar van de halve finale tussen België en Frankrijk, die een dag later in Turijn wordt gespeeld. De finale en de match om het brons zijn 3 dagen later.

We krijgen sowieso een nieuwe winnaar van de Nations League, want titelverdediger Portugal wist zich niet te plaatsen. Sterker nog, van de 4 deelnemers aan de eerste editie is er geen enkele opnieuw bij.