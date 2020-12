Van Den Spiegel: "De sector ziet af, maar stabiliteit is ook belangrijk"

De ervaring van de voorjaarsklassiekers in het najaar heeft Flanders Classics wel gesterkt in de wetenschap dat dit geen ramp hoeft te zijn. "We weten nu dat we nog altijd een koers veilig kunnen organiseren, in alle omstandigheden. En zelfs zonder publiek kunnen we er nog van genieten."

"Anderzijds blijven we ons flexibel opstellen. De huidige waarheid is dus niet de absolute waarheid. Maar het is niet omdat er in januari een vaccin zal zijn dat vanaf februari evenementen met duizenden toeschouwers kunnen doorgaan zoals vroeger. Dit zal niet ineens overwaaien."

"Voor ons is er vandaag maar 1 werkbaar scenario en dat is hetzelfde van oktober. Het heeft geen zin om jezelf een rad voor de ogen te draaien als je de huidige gezondheidssituatie ziet."

"Eigenlijk was het niet onze bedoeling om nu al te communiceren, maar de vraag werd ons gesteld en we voelden ons verplicht om eerlijk te antwoorden. We willen niemand iets wijsmaken", zegt Tomas Van Den Spiegel, de CEO van Flanders Classics.

"De sector ziet af, we moeten vooral de schade beperken"

Organisatorisch mag er dan geen probleem zijn, financieel is het geen pretje om voor het tweede jaar op een rij inkomsten te moeten missen van VIPS, catering, sponsors,...

"Het is vooral de schade beperken", geeft Van Den Spiegel toe. "Mocht ik bijvoorbeeld dieper ingaan op de cijfers uit de cross dan zie je geen rode maar bloedrode cijfers. Maar we moeten door deze zure appel bijten in de hoop dat het snel verbetert."

"Het is geen rozengeur en maneschijn en er zijn consequenties die voelbaar zijn in het hele bedrijf. Maar gelukkig hebben we een perspectief. We gaan ervan uit dat in de loop van 2021 de hele situatie geleidelijk aan zal normaliseren."

"We hebben dus kunnen kijken of we als organisatie genoeg reserve hebben om te kunnen springen. Het antwoord hierop is dus "ja". De sector ziet af, maar het is belangrijk dat er continuïteit is. We mogen nu niet plots overal vraagtekens achter gaan zetten of plots de kalender gaan wijzigen. Dan stort je het wielrennen in onzekerheid. Die stabiliteit is belangrijk."