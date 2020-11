Heel wat opvallends in de JPL dit weekend, en dat zag geen kat, of toch?

Heel wat voetbal het afgelopen weekend, dat betekent ook weer heel wat opvallende beelden die we voor u hebben samengebundeld. Het leek wel een weekend trefbal in de JPL, met ballen die tegen het gezicht en in het klokkenspel vlogen in plaats van in doel. Daar zou je broek toch van afzakken? Die van Oulare alleszins bijna. En dat heeft geen kat gezien, of toch?