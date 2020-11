Ex-Belgian Lion Axel Hervelle zet een punt achter zijn carrière

Of Hervelle ook sportief directeur van Charleroi zal worden, is na de gerechtelijke reorganisatieprocedure die de club aanvroeg onzeker. Voorlopig zal hij bij de club de technische staf ondersteunen.

"Het is tijd voor mij om toe te geven dat dit hoofdstuk van mijn leven hier stopt", schrijft Hervelle. "Ik wil het basketbal bedanken voor alles wat het me gegeven heeft: zoveel goede herinneringen, vrienden en emoties... Ik zal het spelletje missen."

De Luikenaar kondigde in september 2019 al aan dat hij er nog 1 seizoen bij zou doen, om daarna sportief directeur van Charleroi te worden. Die beslissing van een jaar terug trok hij weer in twijfel, maar uiteindelijk heeft hij toch de knoop doorgehakt om het voor bekeken te houden.

Oud-international Axel Hervelle was aan de slag bij Spirou Charleroi, maar geraakte 7 weken geleden geblesseerd aan zijn knie.

Carrière bij Real Madrid en Bilbao

De 2m05 grote Hervelle tekende in 2003 zijn eerste profcontract bij Vervier Pepinster. Het grootste deel van zijn carrière zou hij in Spanje basketten, bij Real Madrid (2004-2010) en Bilbao (2010-2018).

In 2018 keerde hij naar België terug en sindsdien verdedigde hij de kleuren van Spirou Charleroi. In de NBA speelde hij nooit, al werd hij in 2005 wel als eerste Belg ooit gedraft, door de Denver Nuggets.

In 2017 nam hij al afscheid van de Belgian Lions, waarmee hij 134 interlands speelde, slechts drie minder dan het record van Christophe Beghin.