Zlatan Ibrahimovic en de opmars van Milan: "Geen stress, Ibra is er"

Gisteren sloeg Zlatan Ibrahimovic weer toe. Met twee goals leidde de Zweed Milan naar de zege in de topper bij Napoli. Sinds de komst van Ibrahimovic lijkt Milan een andere ploeg. "We weten allemaal dat hij de leider is."

In juli, net na de onverwachte 4-2-zege tegen Juventus, verkondigde Zlatan dat Milan kampioen zou geworden zijn als hij er van het begin van het seizoen was geweest. Dat leek een van zijn typische grapjes, maar dat lijkt het nu niet meer. Milan stond op plaats 12 toen hij midden vorig seizoen arriveerde vanuit Los Angeles en de MLS. 8 maart 2020, net voor de onderbreking door de coronapandemie, verloor Milan voor het laatst in de Serie A. Het is al 20 competitiewedstrijden ongeslagen en staat dit seizoen op kop in de stand.

De Zweed heeft een groot aandeel in de opmars van Milan, dat sinds 2013 niet hoger eindigde dan de 5e plaats. Sinds zijn comeback scoorde hij al 20 keer in de competitie. De jaren lijken geen vat te hebben op de 39-jarige Zweed. “Ik voel me zo fit als een enthousiast kind”, zegt Ibrahimovic. “Ik wil zo veel mogelijk spelen.”

Of de Serie A makkelijker geworden is? Misschien ben ik gewoon nog beter geworden. Zlatan Ibrahimovic

Dit seizoen zit hij al aan 10 stuks in 6 duels, zo is hij topschutter met 2 goals meer dan Cristiano Ronaldo. Hij scoort vaker dan in zijn eerste periode in de Serie A bij Juventus, Inter of Milan.

In elke competitiematch waarin hij speelde trof hij al raak en tegen Bologna, Inter, Roma en Napoli was hij goed voor 2 goals. “Of de Serie A makkelijker geworden is? Misschien ben ik gewoon nog beter geworden."

Het enige dat niet goed wil lukken zijn de strafschoppen, hij miste er al 3. “Daarvoor ben ik kwaad op mezelf”, zei de Zweed. “De volgende strafschop laat ik misschien beter over aan Franck Kessié."

"Geen stress, Ibra is er. Ik zal het wel oplossen"

Milan is natuurlijk meer dan Ibrahimovic. Met Donnarumma staat een topkeeper tussen de palen, de defensie oogt zekerder dankzij Simon Kjaer. De Deen kwam net als Ibrahimovic in de vorige wintermercato. Op het middenveld vormen de kleine Bennacer en de krachtige Kessié een goeie tandem en levert de traptechniek van Calhanoglu eindelijk assists en goals op. En Alexis Saelemaekers zorgt met zijn snelheid en werkkracht voor de Belgische toets. Maar de mentale invloed van Ibrahimovic op de jonge kern van Milan is niet te onderschatten. “Je hebt altijd een doel nodig. We spelen geen voetbal enkel omdat het leuk is. Natuurlijk is het leuk, maar er moet iets op het spel staan. Dat is mijn manier van werken.” (lees voort onder de video)

En als de stress toeslaat bij de jongeren van Milan, dan is Zlatan in de buurt om hulp te bieden. ““Geen stress, Ibra is hier. Ik zal het wel oplossen”, zeg ik dan tegen de jongens.”

“We weten allemaal dat Zlatan de leider van de groep is”, zei Daniele Bonera, die tegen Napoli inviel voor coach Stefano Pioli. Die raakte besmet met corona. “We kunnen zijn belang voor de groep niet onderschatten.”

“Ibra heeft iets speciaals”, geeft clublegende Paolo Maldini, technisch directeur bij Milan, toe. De Italiaanse club onderhandelt al een tijdje om het éénjarig contract van Ibrahimovic te verlengen.

"Titel? Het is te vroeg om ons te laten meeslepen"