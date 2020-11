Sanne Cant na 5e plaats: "Niet bezig met commotie over Vlaamse dames"

"Dit is weer een plekje beter dan in Niel. Hier kan ik mee leven", zei Sanne Cant na afloop van de veldrit in Merksplas.

"Er is nog altijd verschil met de Nederlandse dames, maar het is al niet meer zo groot. Ik hoop dat ik elke week nog wat beter word."

Vorig weekend stelde onze analist/commentator Paul Herygers vast dat de Belgische vrouwen er dit seizoen niet aan te pas komen en dat het einde van die mindere periode nog niet in zicht is. Een aantal Belgische dames voelde zich aangesproken.

Sanne Cant, vandaag: "Ik ben niet bezig met die commotie rond de Vlaamse vrouwen en dat het allemaal niet goed zou zijn. Die discussie is al een paar weken aan de gang."

"Het is wat het is en het enige dat ik kan doen is proberen te antwoorden met de pedalen. Ik heb een redelijk goede trainingsweek achter de rug en deze wedstrijd voelde goed aan. Dus dat betekent dat ik goed herstel en dat is leuk om vast te stellen."

"Vorige week in Leuven had ik last van mijn rug en zat die geblokkeerd. Vandaar mijn slechte resultaat toen. Dat probleem had ik vandaag niet. Ik ben er enorm mee bezig om die rug te versterken bij de kinesist en allerlei oefeningen te doen. Hopelijk hindert dit me niet meer de komende weken."