Brand profiteert van slipper Alvarado en maakt er 2-2 van in Superprestige

Ontknoping in het slot: Alvarado valt 2 keer, Brand wint

Foutjes in de slotronde kosten Alvarado zege

Het trio Brand, Alvarado, Worst zette de tegenstand vanaf de start onder druk in Merksplas. De Nederlandse vrouwen ontwikkelden een verschroeiend tempo. Worst moest als eerste kleur bekennen, maar Brand en Alvarado maakten er een topduel van.

Brand leek de sterkste vrouw in de cross maar na een misser in de zandbak ging Alvarado als leider de slotronde in. Haar broodje leek gebakken, maar onder druk gleed ze nog twee keer onderuit. Brand twijfelde niet en vloog erop en erover. Ze pakte zo haar tweede zege op een rij in de Superprestige.

Alvarado gaf ook de tweede plek nog uit handen want uit de achtergrond was Betsema nog verrassend sterk teruggekeerd. Na een mislukte start knokte ze zich van positie twintig naar de op een na hoogste podiumplek.

Het was opnieuw Nederland boven, maar Sanne Cant hield de Belgische eer hoog met een sterke 5e plaats op iets meer dan een halve minuut van de winnaar. Met Kay en Clauzel waren uiteindelijk ook Groot-Brittannië en Frankrijk vertegenwoordigd in de top 10.