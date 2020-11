Belgian Lions zien Tabu en Salumu nog in laatste instantie afhaken

Oostende-speler Haris Bratanovic komt bij de ploeg als vervanger voor Maxime De Zeeuw (out door corona), net als spelverdeler Thomas Akyazili. Die moet de onbeschikbaarheid van Jonathan Tabu opvangen, die out is met een knieblessure. Ook Quentin Serron en Jean Salumu zijn er niet bij door knieproblemen.



De Belgian Lions vertrekken maandag naar Vilnius, waar ze twee wedstrijden afwerken in het kader van de kwalificaties voor het EK in 2022. Vrijdag treft België Tsjechië, twee dagen later volgt een duel met Litouwen. De Lions wonnen eerder hun eerste twee wedstrijden tegen Litouwen en Denemarken en zijn leider in groep C.