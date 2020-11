Sam Van Rossom is weer de held van Valencia in de EuroLeague

Maccabi Tel Aviv stak een hand uit naar de zege toen het in de slotminuut een voorsprong van 3 punten had: 77-80. Maar in de absolute slotfase zette Valencia de scheve situatie nog helemaal recht.

Op 7 seconden van het einde gooide Williams een driepunter binnen voor 80-80 en bij de volgende aanval leed Maccabi balverlies. Sam Van Rossom werd bediend en maakte het af met een eenvoudige lay-up: 82-80.

Onze landgenoot was goed voor 4 punten, 3 rebounds, 3 assists en 2 steals. In de stand staat Valencia op plaats 4 met 6 zeges en 3 nederlagen. Volgende week vrijdag trekken Van Rossom en co naar Turkije, voor een duel tegen Fenerbahçe.