"Iljo Keisse is de keizer, maar ik koos voor underdog Scott McGrory"

7-voudig zesdaagsewinnaar Iljo Keisse (37) en 4-voudige laureaat Kenny De Ketele (35) zijn de patrons in het Kuipke. Fabio Van den Bossche, Jules Hesters en Otto Vergaerde willen maar wat graag in hun voetsporen treden. Daar droomden ze als kind van.

1) Wie was jouw idool in de Gentse Zesdaagse?

Fabio Van den Bossche: "Iljo Keisse is altijd een voorbeeld geweest, hij was de reden waarom ik in de tribunes zat. Ik was een van zijn grootste supporters. En ondertussen heb ik 2 keer tegen hem mogen koersen in de zesdaagse."

Otto Vergaerde: "Ik supporter graag voor de underdogs. Toen ik klein was, had ik het wel voor de Australiër Scott McGrory. Als 4e viel hij dan net naast het podium (in 2005 met Robert Bartko, red)."

Jules Hesters: "Als rasechte Gentenaar supporter je natuurlijk ook voor een Gentenaar: Iljo Keisse. En nu is hij plots een collega geworden."