VIDEO: Kopecky en Hesters zetten de snelste tijden neer in het Kuipke

13:07 13 uur 07. Het is leuk. Er is weinig competitie dus als er iets te winnen is, wil ik het wel meepakken. Lotte Kopecky.

13:05 13 uur 05. Kopecky wint! Lotte Kopecky kwam als laatste in actie bij de vrouwen en ze loste de verwachtingen helemaal in. Ze deed bijna een seconde van de tijd van Julie De Wilde en klokte af in 10"506.

13:01 13 uur 01. De Snelste Ronde van Lotte Kopecky:. De Snelste Ronde van Lotte Kopecky:

12:56 12 uur 56. Ik heb wel wat foutjes gemaakt. Ik reed soms misschien iets te hoog. Gerben Thijssen

12:51 12 uur 51. De Snelste Ronde van Gerben Thijssen:. De Snelste Ronde van Gerben Thijssen:

12:47 12 uur 47. Thijssen kan bij terugkeer in het Kuipke niet aan toptijd. Gerben Thijssen heeft de zege op de laatste dag niet meer kunnen afsnoepen van Jules Hesters. Een jaar na zijn zware val op de wielerpiste keerde de renner van Lotto-Soudal terug, maar hij bleef net onder de toptijd van Hesters. Thijssen deed de chrono stoppen na 9"429 en wordt zo uiteindelijk tweede voor Kenny De Ketele.

Thijssen deed de chrono stoppen na 9"429 en wordt zo uiteindelijk tweede voor Kenny De Ketele.



22-11-2020

14:42 14 uur 42. De snelste ronde van Julie De Wilde:. De snelste ronde van Julie De Wilde:

14:40 14 uur 40. De Wilde onttroont Bossuyt. Mooi werk van Julie De Wilde. De amper 17-jarige renster had nog nooit op de piste van het Kuipke gereden, maar toch deed ze met een snelste rondje van 11"369 beter dan de 11"473 van Shari Bossuyt. "Ik weet niet goed wat ik moet verwachten, maar ik hoop me wel te amuseren", zei De Wilde voor ze aan haar taak begon. Achteraf reageerde ze zo: "Ik denk niet dat ik sneller ben dan Shari. Ik ging in de bocht te fel omhoog. Ben ik toch sneller? Oooh..."



"Ik weet niet goed wat ik moet verwachten, maar ik hoop me wel te amuseren", zei De Wilde voor ze aan haar taak begon.



Achteraf reageerde ze zo: "Ik denk niet dat ik sneller ben dan Shari. Ik ging in de bocht te fel omhoog. Ben ik toch sneller? Oooh..."

14:15 14 uur 15. Ik hoop voor Gerben dat hij nog onder mijn tijd duikt. We weten allemaal van waar hij terugkeert na zijn val vorig jaar hier in Gent. Hij is zeker opnieuw in vorm, dat bewijst zijn 2e plaats in een massasprint in de Vuelta. Jules Hesters