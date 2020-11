In de schaduw van Haaland: ook deze toptalenten breken Europees door

Club Brugge moet vanavond sensatie Erling Haaland en misschien ook Youssoufa Moukoko, in dat geval de jongste Champions League-debutant ooit, vrezen. Ook Ansu Fati, Vinicius Junior, Mason Greenwood of Eduardo Camavinga kennen de meeste voetbalfans ondertussen, maar er zijn nog piepjonge talenten die deze Champions League meer dan hun neus aan het (belangrijkste voetbal-) venster steken.

Dejan Kulusevski (20 jaar) - Juventus

Noorwegen heeft met Erling Haaland momenteel dé sensatie van het Europees voetbal in handen, maar buurland Zweden wrijft zich ook in de handen met Dejan Kulusevski. Hij is maar drie maanden ouder dan Haaland en breekt dit seizoen helemaal door bij Juventus. De Italiaanse kampioen betaalde bijna een jaar geleden 35 miljoen euro voor de toen 19-jarige sensatie van Atalanta (die op huurbasis schitterde bij Parma). De nieuwe Juve-trainer Andrea Pirlo riep hem terug van zijn uitleenbeurt en maakte van Kulusevski dit seizoen een basisspeler. Door zijn uiterlijk en speelstijl wordt hij soms de Zweedse Kevin De Bruyne genoemd. Een vergelijking waar wij Belgen terecht voorbehoud bij maken, maar onlogisch is ze ergens niet. Kulusevski blinkt uit in creativiteit, inzicht, sterke passing en loopvermogen. Hij is meer aangever dan afwerker Meer regisseur dan dribbelkont. Net daarom past hij zo goed bij Ronaldo, die zijn lof al betuigde. "Kulusevski is een groot talent en samen gaan we hopelijk veel goals maken." Leuk detail: Kulusevski bedankte voor het vertrouwen van Pirlo door het allereerste doelpunt van het seizoen van Juventus te maken.

Pedri (17 jaar) - Barcelona

Bij Barcelona hebben ze niet een, maar twee piepjonge toptalenten die onder trainer Ronald Koeman al veel speelgelegenheid krijgen. Pedri is nog een maand jonger dan Ansu Fati, maar grijpt volop zijn kans. De 17 jarige (hij wordt morgen, 25 november, 18 jaar) heeft dit seizoen voorlopig meer speelminuten verzameld dan Fati ( nu geblesseerd), Philippe Coutinho en Ousmane Dembélé. Bij grote rivaal Real Madrid zal iemand vloeken. Degene die de eindbeslissing nam om Pedri enkele jaren geleden door te sturen. "Ze zeiden me dat ik het niveau niet had", vertelde Pedri recent. "Ik ben die persoon heel dankbaar, want nu zit ik bij mijn droomclub." Onder meer in de Champions League-topper tegen Juventus blonk Pedri uit. Koeman blijkt gek van hem te zijn omdat hij talent koppelt aan leergierigheid en werkkracht. Hij denkt snel, heeft inzicht, is technisch vaardig, ook in de kleine ruimte en beschikt over een goede conditie waarmee hij het werk niet schuwt. Hij is bereid in dienst van Lionel Messi te spelen en net daarom zo complementair met de Argentijn, die in alles uitblinkt behalve in arbeidsethos.

Jude Bellingham (17 jaar) - Dortmund

Hoewel Pedri piepjong is, is hij dit seizoen niet de jongste speler die debuteerde in de Champions League. Die eer is voorlopig voor Jude Bellingham van Dortmund (al kan ploegmaat Moukoko hem vanavond die statistiek ontnemen). De Engelsman was 17 jaar, 3 maanden en 21 dagen toen hij in de basis begon op speeldag 1 tegen Lazio. Hij kreeg al speelminuten in elke groepsmatch, al was het na Lazio wel telkens als invaller. Ook in de Bundesliga speelde hij in 7 van de 8 duels, waaronder een goede invalbeurt tegen Bayern. In Engeland staat hij al een tijdje bekend als een toptalent. Vele topclubs probeerden de speler van Birmingham het hof te maken, maar hij koos voor de "Sancho-weg", een avontuur op het vaste land bij Dortmund. Het koste Dortmund wel drie keer meer dan bij Sancho: 23 miljoen euro voor een 17-jarige deze zomer. In Engeland wordt hij soms vergeleken met Steven Gerrard. Hij is een box-to-box speler, met grote defensieve intelligentie en veel fysiek en atletische capaciteiten, die hem sterk maken in de recuperatie. Aanvallend toont hij veel techniek, die soms wat aan Pogba doet denken, en maakt hij slim gebruik van ruimtes. In vergelijking met Gerrard is er zeker nog werk aan zijn passing en dan vooral aan zijn lange bal, een van dé handelsmerken van Gerrard. Dat ze erg in Bellingham geloven over het Kanaal bleek deze maand nog. Hij werd opgeroepen door bondscoach Southgate voor de interlandperiode. In de Nations League kwam hij niet tot spelen tegen België en IJsland, maar hij debuteerde wel in de oefenmatch tegen Ierland.

Dominik Szoboszlai (20 jaar) - RB Salzburg

Haaland vertrok vorig jaar bij RB Salzburg, maar de Oostenrijkse ploeg heeft al een nieuw goudhaantje klaarstaan uit zijn beruchte opleiding. Salzburg heeft dit seizoen gemiddeld de jongste selectie in de Champions League. Een net 20 jaar geworden Hongaar met een quasi onleesbare naam is een absolute zekerheid bij Salzburg dit seizoen: Dominik Szoboszlai. Kijk je naar een samenvatting van Szoboszlai (zie video) dan zou de jonge Cristiano Ronaldo door je hoofd kunnen flitsen. Ze zijn ongeveer even groot, hebben een gelijkaardig kapsel en ook de manier waarop de Hongaar op de bal trapt doet aan de Portugees denken. Toeval is dat niet helemaal. "Als kind was het mijn droom om tegen Ronaldo te spelen", zei Szoboszlai deze maand. Op het EK zal dat waarschijnlijk gebeuren, want Portugal en Hongarije zitten in dezelfde groep. De vergelijking gaat voor het overige niet op. Veel meer dan Ronaldo ooit geweest is, staat Szoboszlai bekend als een vrijetrap- en cornerspecialist. Szoboszlai wordt uitgespeeld als een moderne, creatieve spelmaker die het moet hebben van zijn haarscherpe passes, inzicht en sterke lichaam. Hij begint vanop de linkerflank, maar krijgt veel vrijheid van zijn trainer. Bij Genk kennen ze hem zeker, want Szoboszlai scoorde vorig jaar tijdens de 6-2-zege in de Champions League, al bleef dat wat onder de radar door de hattrick van Haaland. Volgens de geruchtenmolen staat Szoboszlai ondertussen op de radar van clubs als Real Madrid, AC Milan en Arsenal.

Weston McKennie (22 jaar) - Juventus