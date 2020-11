Legendarische Liverpool-doelman Ray Clemence (72) is overleden

Ray Clemence debuteerde op zijn 17e voor toenmalige derdeklasser Scunthorpe, maar hij zou al snel opgepikt worden door Liverpool, waar hij vanaf 1970 niet meer vanonder de lat te branden was.

Clemence vierde in de jaren 70 grote successen met Liverpool, met onder meer 5 titels, 2 UEFA-cups en 3 overwinningen in de Europese Beker voor Landskampioenen.

Clemence was er zowel in 1976 als 1978 bij toen Liverpool het in de finale van respectievelijk de UEFA Cup en Europacup I opnam tegen Club Brugge. Hij was in de jaren 70 ook een vaste waarde bij Engeland, maar speelde op geen WK. Op het EK 1980 was hij wel van de partij, onder meer in de match tegen de Rode Duivels. Hij klokte af op 61 caps.

Na zijn lange en rijke carrière bij Liverpool stond Clemence nog onder de lat bij Tottenham, waarmee hij nog een beker en UEFA-cup aan zijn palmares wist toe te voegen.

Clemence speelde uiteindelijk meer dan 1.000 wedstrijden in zijn carrière, die onlosmakelijk met Liverpool verbonden zal blijven. "Tal van superlatieven komen in ons op als we aan zijn carrière op Anfield denken", schrijft Liverpool in een obit op de clubsite. "Toch kunnen we alles samenvatten in 2 woorden: uitmuntende doelman."