Enrique: "Cijfers Ramos spreken voor zich", Ramos: "Focus op volgende doelen"

Luis Enrique: "Als we een 3e strafschop kregen, nam Ramos die ook"

"Als we voor de derde keer een penalty hadden gekregen, had hij die ook genomen", zei Luis Enrique. "De cijfers spreken voor zich, Sergio neemt al onze strafschoppen."

Ramos staat bekend als een penaltyspecialist. Zijn laatste misser dateerde van 9 mei 2018. De kapitein van Real Madrid raakte toen de lat tegen Sevilla. Daarna schoot hij 25 strafschoppen op rij raak.

Uitgerekend in zijn 177e interland, waarmee Ramos de Italiaanse keeper Gianluigi Buffon afloste als recordhouder in Europa, ging het twee keer mis. In de 57e minuut wist de Zwitserse doelman Yann Sommer het slappe schot van Ramos in hoekschop te tikken. In de 80e minuut pakte Sommer het mislukte stiftje van Ramos zelfs klemvast.

"We speelden onlangs met Borussia Mönchengladbach in de Champions League tegen Real Madrid en ik heb me toen goed voorbereid op de strafschoppen van Ramos", zei Sommer. "Ik denk dat hij de tweede penalty wilde chippen, maar het pakte goed voor mij uit." Sommer werd vlak voor tijd alsnog gepasseerd, door invaller Gerard Moreno.