Maaseik krijgt vrijgeleide in CEV Cup: "We zullen er niet om janken"

Chaumont zag voor de heenwedstrijd 10 van zijn spelers uitvallen met coronabesmetting. Maaseik kreeg zo een 3-0-overwinning in de schoot geworpen. Echt spannend leek de terugwedstrijd niet meer te kunnen worden, maar ook voor die wedstrijd moesten de Fransen afzeggen.

In een persbericht reageert Maaseik. "Chaumont geraakte de voorbije week voor de heenwedstrijd niet in Maaseik en ook de terugwedstrijd blijkt niet haalbaar voor onze tegenstander. Een pijnlijke beslissing drong zich op voor de CEV, maar à la guerre comme à la guerre: er is geen alternatief."

"De CEV annuleert noodgedwongen de wedstrijd Chaumont-Maaseik van komende week en stuurt GREENYARD Maaseik naar de volgende ronde zonder ervoor te moeten knokken. Zo valt er weinig lol en eer te rapen, maar we kunnen er evenmin om janken."