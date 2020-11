Argentinië schrijft geschiedenis en wint voor het eerst van All Blacks

In Sydney troffen Argentinië en Nieuw-Zeeland elkaar op de derde speeldag van het Tri Nations, het belangrijkste jaarlijkse landentoernooi op het Zuidelijk halfrond. Voor Argentinië werd het een historische partij, want bij de 30e onderlinge confrontatie wist het voor het eerst de All Blacks te verslaan

Wereldkampioen Zuid-Afrika is er door de coronacrisis dit jaar niet bij, waardoor Nieuw-Zeeland, de nummer 2 van de wereld, favoriet is voor de eindzege. Op speeldag 1 versloegen de All Blacks gemakkelijk rivaal Australië (43-5), de nummer 6 van de wereld, maar vorige week namen de Wallabies revanche (22-24). Het was de eerste nederlaag voor Nieuw-Zeeland sinds het WK in 2019.

Tegen de Argentijnen moest de All Blacks de rug dus rechten, maar ene Nicolas Sanchez had andere plannen. De fly-half van Argentinië had een begenadigde dag en loodste zijn land naar een historische zege: 25-15. Met 1 try, 1 conversie en 6 penalty's nam hij alle punten voor zijn rekening. De zorgen bij de All Blacks worden zo opnieuw wat groter.