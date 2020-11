Nieuwkomers Gilmore en Van Vliet krijgen echte kans bij Belgian Lions

Gilmore (25) en Van Vliet (25) waren de nieuwkomers in de ruime preselectie van Gjergja en hebben ook de definitieve selectie gehaald.

Van Vliet (2,13 meter) speelde de afgelopen jaren universiteitsbasketbal in de VS en speelt nu zijn eerste seizoen profbasketbal in Litouwen.

Gilmore (2,08 meter) heeft een Amerikaanse vader en een Belgische moeder en kan daarom uitkomen voor de Belgian Lions. Ook hij speelde in de VS.

De Belgian Lions wonnen eerder hun eerste twee wedstrijden in groep C: 86-65 tegen Litouwen en 72-88 tegen Denemarken. De Belgian Lions staan dan ook aan de leiding in hun poule.