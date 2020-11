Voormalige Wimbledon-finaliste Lisicki heeft weer pech: gescheurde kruisbanden

In 2013 stond Lisicki in de finale van Wimbledon. Ze verloor die van Marion Bartoli, de Française die in de halve finales Kirsten Flipkens had gewipt. In 2012 stond de Duitse nog op plaats 12 op de wereldranglijst. Maar sindsdien heeft ze heel wat tegenslag gekend. Door blessures en ziekte zakte ze op de WTA-ranking weg tot plaats 690.

En nu krijgt ze weer een klap. Tijdens een dubbelpartij in Linz blesseerde ze zich. Op Instagram deelt ze het harde verdict mee. "Ik ging nog dezelfde avond onder de scanner en daaruit bleek dat ik mijn kruisbanden heb gescheurd. Ik ben ondertussen al geopereerd door de beste dokters. Het wordt een lange en zware weg terug maar gelukkig ben ik omringd door het beste medische team", schrijft ze.