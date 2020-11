UCI schorst Groenewegen 9 maanden voor sprintincident met Jakobsen

Fabio Jakobsen belandde begin augustus in het ziekenhuis nadat hij in de eerste rit in de Ronde van Polen in de dranghekken was gevlogen na een controversiële sprint tegen zijn landgenoot Dylan Groenewegen.

De UCI opende een disciplinaire zaak tegen Groenewegen en legt de Nederlander nu een schorsing van 9 maanden op, die ingaat vanaf de datum van het ongeluk. Groenewegen mag vanaf 7 mei 2021 weer in actie komen voor Team Jumbo-Visma.

“Het was een valpartij waarbij de ernst van de gevolgen niet was te overzien", zegt Richard Plugge, directeur van de Nederlandse wielerploeg. "Nu de disciplinaire zaak is afgerond, kunnen we weer vooruit gaan kijken."

"We zullen dat samen met Dylan oppakken. We zijn opgelucht dat er nu perspectief en duidelijkheid is. Dat wensen we ook Fabio Jakobsen toe. De bemoedigende berichten over zijn herstel doen ons goed.”