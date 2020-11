Ook scheidsrechters missen het publiek: "Maar spelers reageren rustiger en correcter"

Verboomen: "Ik hoop dat de supporters snel terug zijn"

Niet alleen voor de 22 spelers op het terrein is voetballen zonder fans anders, ook voor de scheidsrechters is het een andere ervaring, bevestigt Verboomen. "Dat begint al bij de opwarming. Normaal is er dan al publiek en sfeer, nu is het muisstil. Dat is wel jammer. En ook tijdens de match is de beleving totaal weg."

Maar zonder publiek is de sfeer op het veld gemoedelijker. "De spelers reageren rustiger. De eenvoudige reden is dat ze niet moeten roepen. Ze kunnen gewoon praten, want dat horen we nu ook wel. Maar ook het theatrale om zo het publiek achter de ploeg te krijgen, valt sowieso weg. Dat is heel positief voor ons. Ze reageren rustiger en correcter."

"Ook de communicatie is zeker makkelijker. Met de spelers, tussen de scheidsrechters, ... Maar je hoort ook wat de spelers gaan doen bij een vrije trap bijvoorbeeld. Dat is voor ons heel belangrijk om al te kunnen anticiperen."